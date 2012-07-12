В Нижнем Тагиле будут отремонтированы три мостовые, а также скоро завершится ремонт водовода от пр. Ленина до ул. Газетная

Кроме того, прозвучала информация о том, что уже наследующей неделе откроется перекресток улиц Карла Маркса - Октябрьской Революции.Это связано с завершительным этапом ремонта водовода на участке от проспекта Ленинадо улицы Газетная. Об этом рассказал представитель ЕВРАЗ НТМК, именно этомупредприятию принадлежит восстанавливаемый водовод.