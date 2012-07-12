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В Нижнем Тагиле будут отремонтированы три мостовые, а также скоро завершится ремонт водовода от пр. Ленина до ул. Газетная
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле будут отремонтированы три мостовые, а также скоро завершится ремонт водовода от пр. Ленина до ул. Газетная

12 июля 2012, 16:35Общество
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