В Нижнем Тагиле будут отремонтированы три мостовые, а также скоро завершится ремонт водовода от пр. Ленина до ул. Газетная
12 июля 2012, 16:35Общество
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На проведенном совещании по ремонту дорог было сказано, что три мостовые города готовы к проведению карточного ремонта. Улицы Алтайскую, Орджоникидзе и Зеленстроевскую будет восстанавливать ООО «Магистраль». Работы начнутся, как только у организации появится достаточное количество щебня определенной фракции.
Кроме того, прозвучала информация о том, что уже наследующей неделе откроется перекресток улиц Карла Маркса - Октябрьской Революции.Это связано с завершительным этапом ремонта водовода на участке от проспекта Ленинадо улицы Газетная. Об этом рассказал представитель ЕВРАЗ НТМК, именно этомупредприятию принадлежит восстанавливаемый водовод.
Фото пресс-службы Администрации города.
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