130 часов исправительных работ назначено чиновнику из Свердловской области за долг по алиментам
12 июля 2017, 15:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Чиновник из Нижних Серег приговорен к 130 часам исправительных работ за неуплату алиментов дочери.
Чиновник, работающий в сфере образования, по решению суда был обязан выплачивать ежемесячно своей несовершеннолетней дочери алименты в размере 25% от дохода. Однако мужчина предпочел уклониться от своих родительских обязанностей, и накопил задолженность по алиментам в размере 460 тыс. руб.
В июне мужчину для беседы пригласили судебные приставы. Он явился, но позже сбежал из кабинета и более на связь не выходил. Судебные приставы провели выезд по месту проживания должника. Нерадивый отец вновь скрылся от беседы бегством. Однако был задержан и принудительно доставлен в УФССП, где на него составили протокол.
После этого задержанного доставили в суд, где ему в виде наказания назначили 130 часов исправительных работ.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей