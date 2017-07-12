130 часов исправительных работ назначено чиновнику из Свердловской области за долг по алиментам

Чиновник , работающий в сфере образования, по решению суда был обязан выплачивать ежемесячно своей несовершеннолетней дочери алименты в размере 25% от дохода. Однако мужчина предпочел уклониться от своих родительских обязанностей, и накопил задолженность по алиментам в размере 460 тыс. руб.

В июне мужчину для беседы пригласили судебные приставы. Он явился, но позже сбежал из кабинета и более на связь не выходил. Судебные приставы провели выезд по месту проживания должника. Нерадивый отец вновь скрылся от беседы бегством. Однако был задержан и принудительно доставлен в УФССП, где на него составили протокол.