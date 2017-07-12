Бойцовая собака провалилась в Нижнем Тагиле 4-метровый люк: хозяева нашли животное на третьи сутки поисков (ФОТО)

Собака породы американский питбультерьер по кличке Карина пропала 8 июля в районе Муринских прудов. Хозяева очень активно искали домашнего любимца, по Нижнему Тагилу было расклеено множество объявлений, нашедшему была обещана награда в 50 000 рублей. Но вышло так, что собаку хозяева нашли самостоятельно.

В 4 утра 11 июля я вышла из дома, пошла по своей интуиции на пустырь и через час ее нашла, это выглядит как чудо, потому что колодец находится в поле среди двухметровой травы. Глубина этого колодца 4 метра, она была на дне. Измученная, но живая! Не передать словами эмоции, когда я ее там наконец-то нашла, а вы представьте глаза собаки, которая провалилась в колодец и находилась в нем 2 дня! -- поделилась с журналистами TagilCity.ru хозяйка собаки Лариса.

Фото: коллектор среди травы на пустыре и собака на его дне, 11 июля, 2017 г.

По словам хозяйки, у собаки здоровый аппетит и крепкий сон. Сегодня Карину покажут ветеринару. Обеспокоенная произошедшим инцидентом хозяйка предостерегает от прогулок по этому пустырю других тагильчан и благодарит всех, кто содействовал в поисках.

Друзья, осторожно гуляйте в районе дома №113 по Уральскому проспекту, потому что там, скорее всего, ещё много таких колодцев, за которые, как выяснилось, никто не отвечает отметила Лариса в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото из социальных сетей: вернувшаяся к своей сестре и хозяевам собака Карина.

Ветеринар, с которым обсудили ситуацию журналисты TagilCity.ru, отметил везение хозяйки и её питомца.

Для отдельных особей голодание в течение двух суток может быть безвредным, но, при наличии некоторых заболеваний, отсутствие воды и пищи в течение этого периода может быть для собаки смертельным. Собаку, пережившую в подобных условиях голод и жажду, необходимо как можно скорее показать специалистам рассказала журналисту TagilCity.ru ветеринарный врач Александра.

Иногда собаки в Нижнем Тагиле не только теряются, но и помогают в поисках пропавших людей. С помощью специально обученных собак волонтеры накануне пытались отыскать след пропавшего хоккеиста Александра Чумарина.