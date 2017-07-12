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Бойцовая собака провалилась в Нижнем Тагиле 4-метровый люк: хозяева нашли животное на третьи сутки поисков (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бойцовая собака провалилась в Нижнем Тагиле 4-метровый люк: хозяева нашли животное на третьи сутки поисков (ФОТО)

12 июля 2017, 13:15ОбществоПавел Щербина
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