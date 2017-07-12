Глава СК Свердловской области отстранен от должности из-за задержек зарплаты на НТЗТИ в Нижнем Тагиле

Как сообщает «Российская газета» , глава СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин временно отстранен от занимаемой должности. Это связано с халатным ведением следствия по уголовному делу по факту многомесячной задержки зарплаты работникам нижнетагильского предприятия.

Напомним, что после того, как о проблеме узнал Владимир Путин, зарплату начали выдавать, но мелочью из стакана и не всем сотрудникам.