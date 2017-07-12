Глава СК Свердловской области отстранен от должности из-за задержек зарплаты на НТЗТИ в Нижнем Тагиле
12 июля 2017, 14:00Общество
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Сложная ситуация с зарплатами на НТЗТИ привела к отстранению от должности главы СК по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает «Российская газета», глава СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин временно отстранен от занимаемой должности. Это связано с халатным ведением следствия по уголовному делу по факту многомесячной задержки зарплаты работникам нижнетагильского предприятия.
Напомним, что после того, как о проблеме узнал Владимир Путин, зарплату начали выдавать, но мелочью из стакана и не всем сотрудникам.
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