Нижний Тагил получит финансирование на развитие музея-заповедника в связи с указом о праздновании 300-летия

В тексте, подписанном президентом Владимиром Путиным, говорится, что органы местного самоуправления и государственной власти субъектов РФ должны принять участие в подготовке и проведении знаменательной даты. Указ вступил в силу 11 июля.

Директор музея-заповедника Горнозаводской Урал Эльвира Меркушева уверена, что подписание такого документа подразумевает дополнительное финансирование городского бюджета. В частности, федеральные средства будут нацелены на развитие культурной и исторической среды Нижнего Тагила и предполагают мероприятия по сохранению, популяризации исторического наследия.

В мэрии города напомнили, что музей в настоящее время работает над проектом по модернизации бывшего заводоуправления Демидовых. По итогам реализации проектов планируется, что в Нижнем Тагиле увеличится количество развивающих площадок: для выставок, хранения экспонатов, проведения мастер-классов и многого другого.