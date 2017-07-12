Продавцы магазина «Кировский» отказали жительнице Нижнего Тагила в возврате денег за коньяк в мятой подарочной коробке (ФОТО)

Инцидент произошел 11 июля. Тагильчанка покупала коньяк в подарок. Данный продукт был выставлен в закрытой стеклянной витрине вне свободного доступа. Продавец открыла витрину и подала коробку на кассу. При более детальном рассмотрении покупатель обнаружила на коробке следы скотча, коробка была слегка деформирована и имела следы повреждения.

Коробка с коньяком предназначалась моему начальнику в подарок ко дню рождения от нашего небольшого коллектива. На кассе я протянула деньги, взяла в руки коробку, а она вся помятая, со следами скотча и затертая. Причем, скотч, судя по отпечаткам переклеивали неоднократно поделилась тагильчанка.

Женщина попросила заменить коробку, так как подарок выглядел не эстетично. На ее просьбу продавец ответила, что это единственный имеющийся в магазине экземпляр данной марки коньяка.

Тогда я попросила вернуть мне деньги. Я бы выбрала что-то другое, но не в этом магазине. Купюру для оплаты я уже подала кассиру. А мне ответили, что вернуть товар невозможно продолжила покупатель.

Жительнице Нижнего Тагила не только не предложили альтернативу для замены, но и отказались делать возврат. Товар был пробит на кассе, пока женщина обсуждала с кассиром мятую коробку.

Сначала я была в недоумении, потом все это начало злить. Мне привели кучу доводов, почему нельзя вернуть деньги: товар пробит, это товар с акцизными марками, это все очень сложно и так далее. В итоге, продавцы начали кому-то звонить рассказала жительница Нижнего Тагила.

В ожидании возврата женщина провела в магазине порядка 45 минут.

В итоге, я пришла к выводу, что девочки просто не знают как сделать возврат. Не умеют. А страдает потребитель. Да еще кучу нелестных отзывов услышала в свой адрес. Им работать надо, а тут тетка из-за 500 рублей пристала. Я уже настолько устала и разнервничалась. Хотелось быстрее на воздух. Да и подарок к завтрашнему дню где-то еще надо было купить продолжила историю женщина.

Почувствовав головокружение и слабость, тагильчанка предложила вернуть ей деньги за несостоявшуюся покупку и проводить техническую процедуру возврата уже без нее.

Мне ответили, что нужно присутствовать. Мол, захотела – теперь стой. Я провела почти час в этом магазине. Мне было плохо и нужно было на воздух. Я просто забрала коробку с чеком и вышла на улицу. До сих пор не пойму, почему даже технически сложный товар можно тут же вернуть, а коньяк нет? Я намерена писать жалобу подытожила тагильчанка.

Редакции TagilCity.ru удалось выяснить в Территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил спорный вопрос о правомерности действий сотрудников магазина:

Сам товар, то есть коньяк, был надлежащего качества. Но, упаковка не имела товарного вида. Администрация магазина могла бы поменять товар покупателю. Но, поскольку это был единственный экземпляр коньяка именно этой марки в магазине, то покупателю могли сделать возврат денежных средств. Этот вопрос решается на усмотрение администрации торговой точки. В данном случае препятствий для возврата не было. Единственный нюанс в том, что акцизный товар проходит через программу ЕГИАС (единая государственная автоматизированная информационная система учета, прим. редакции), которая применяется и в системе учета алкогольной продукции. Возврат через систему производится сложнее. Администрация магазина могла вернуть деньги за товар позже. Но причин для отказа нет пояснила редакции TagilCity.ru Елена Старикова, главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.