В Серове не возбудили уголовное дело по сообщению медсестры о подкинутом прекурсоре
Полиция Серова вынесла постановление в отказе от возбуждения уголовного дела по заявлению медсестры о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия, пишет издание «Глобус».
Медсестра обратилась в полицию после того, как на ее рабочем месте в ее отсутствие был проведен осмотр по настоянию главврача, и якобы обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. После этого женщина получила выговор.
Опрошенная замглавврача пояснила, что проверять режимные кабинеты, в том числе и кабинет перевязочной, это прямая обязанность старшей медсестры, согласно должностным инструкциям. В поступившей служебной записке были указаны нарушения служебной дисциплины в перевязочной и по данному факту проводится проверка,значится в документе полиции.
Примечательно, что в тот день медсестра отсутствовала на работе по причине нахождения на приеме у главного прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Медсестра обратилась в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации с зарплатами медперсонала.
Ранее сообщалось, что медики в серовской больнице получают 11 тысяч рублей в месяц. После обращения женщины в СМИ и прокуратуру, с ее слов, в больнице начались «репрессии».