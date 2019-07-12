В Серове не возбудили уголовное дело по сообщению медсестры о подкинутом прекурсоре

Медсестра обратилась в полицию после того, как на ее рабочем месте в ее отсутствие был проведен осмотр по настоянию главврача, и якобы обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. После этого женщина получила выговор.

Опрошенная замглавврача пояснила, что проверять режимные кабинеты, в том числе и кабинет перевязочной, это прямая обязанность старшей медсестры, согласно должностным инструкциям. В поступившей служебной записке были указаны нарушения служебной дисциплины в перевязочной и по данному факту проводится проверка,значится в документе полиции.

Примечательно, что в тот день медсестра отсутствовала на работе по причине нахождения на приеме у главного прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Медсестра обратилась в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации с зарплатами медперсонала.