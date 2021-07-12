Причины гибели екатеринбургского фотографа на карьере под Нижним Тагилом выясняет СКР

По факту гибели 49-летней Елены Мормоль из Екатеринбурга, которая погибла во время занятий дайвингом на карьере «Лазурный» под Нижним Тагилом, в Следственном комитете организована доследственная проверка.

Фотограф и риелтор Елена Мормоль недавно увлеклась дайвингом и подводной съемкой. Две недели назад она получила сертификат, дающий право на неглубокое погружение без сопровождения инструктора, рассказал один из дайверов «Новому Дню». Причины гибели женщины устанавливают следователи. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Назначены осмотр тела погибшей и судебно-медицинские экспертизы, рассказали изданию в пресс-службе областного Следственного комитета. Напомним, 49-летняя фотограф из Екатеринбурга Елена Мормоль погибла 10 июля во время дайвинга в карьере под Нижним Тагилом. У женщины осталось трое детей — дочь и два сына, один из которых страдает ДЦП. Фотограф из Екатеринбурга погибла во время дайвинга в карьере под Нижним Тагилом

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