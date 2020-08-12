В Нижнем Тагиле впервые выпустили окольцованных стрижей

В Нижнем Тагиле впервые прошел выпуск окольцованных стрижей, которые еще будучи птенцами выпали из гнезда. Их выходили неравнодушные люди, и сегодня птицы совершили свой первый полет. Журналист TagilCity.ru тоже стал участником этого события.

Как рассказала зоозащитница Юлия Жеребцова, которая уже несколько лет занимается спасением птиц, окольцовка стрижей проходит первый раз. Я обратилась к московским орнитологам, и они дали мне кольца с номерами. Теперь можно будет отследить миграцию птиц. А вообще я знаю, что от нас они улетают в Африку,рассказала Юлия. Перед выпуском стрижей обязательно взвешивают, оптимальным весом для них считается 36-45 граммов. Это значит, что птица откормлена правильно и может быть выпущена на свободу. За летний сезон Юлия спасает от 20 птенцов. Выживают из них не все, но большая часть все-таки возвращается в естественную среду обитания. Мне приносят маленьких еще не оперившихся птенчиков. Таких нужно выкармливать до 40 дней. При этом у стрижей нет привыкания к человеку, они легко приспосабливаются к жизни на воле и без проблем находят себе пропитание,отметила зоозащитница. Окольцовка и взвешивание птиц Фото: TagilCity.ru Юлия признается, что выкармливать птенцов непросто. В их рацион входят только насекомые, а частота кормления — каждые два часа. Поэтому девушка сначала предлагает отдающим людям выходить птенца самим, но в случае отказа забирает птицу себе. Она ведет полный отчет по стоянию здоровья каждого питомца. Тем, кто соглашается приютить стрижа у себя, я даю консультацию по уходу и помогаю с кормом. За то потом люди привязываются к птичке и испытывают бурные эмоции, когда выпускают ее на волю,сообщила Юлия. Фото: TagilCity.ru Кроме того, зоозащитница рассказала, что уральский климат, который в последнее время неустойчив, негативно сказывается на популяции насекомоядных птиц. По ее словам, за летний сезон у стрижей может быть до трех выводков. Однако в этом году из-за резкой перемены погоды, от жары к холоду, они выходили только один. Из-за того, что стало холодно, птицы просто бросили своих птенцов и улетели на юг,рассказала Юлия. Сегодня девушка выпускала первую партию своих подопечных. Из пяти стрижей улетели только четыре, одна птица не смогла полететь. У нее, по словам Юлии, нарушено хвостовое оперение из-за долгого голодания, поэтому такой результат был предсказуем. Стрижу придется убрать поврежденные перья и вырастить их заново. Следующая партия птиц будет выпущена через несколько дней.

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