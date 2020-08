В Приангарье начали рекультивацию опасных отходов «Усольехимпрома»

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что власти региона на ближайшие три месяца разработали план по уничтожению опасных отходов на “Усольехимпроме”.

В ходе заседания единого штаба врио главы региона заявил, что в первую очередь нужно утилизировать 16 резервуаров с ядовитыми отходами, пишет irk.today. Он сказал, что государственные предприятия, действующие сегодня на этой территории, продолжат свою работу. Прочие компании необходимо будет перенести с возмещением собственникам расходов. Глава области также сказал, что нынешние мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Экология". Отмечается, что это предприятие изготавливало сильные хлорсодержащие вещества, в том числе использующиеся в военной отрасли. Однако в советский период не уделяли должного внимания экологии, поэтому здесь до сих пор хранятся кремнийорганика, тротил, ртуть и ее соединения. Утилизацией отходов заняты войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны, МЧС, специалисты «Росатома» и ФГУП «Федеральный экологический оператор». Охраной этой территории заняты бойцы Росгвардии. По результатам обследования специалисты заключили, что химическое заражение распространилось на 16 кв. км, а объем отходов составляет более двух тонн. Основным источником загрязнения стал цех ртутного электролиза. Он будет ликвидирован в первую очередь. Следующим этапом станет утилизация отходов первого и второго классов опасности по безотходной технологии. Затем нужно будет законсервировать скважины рассолопромысла и подземной нефтяной линзы. Отмечается, что рекультивация откроет дорогу новым предприятиям, которые в свою очередь дадут местным жителям рабочие места. Напомним, что еще 30 июля в ходе онлайн-конференции с Владимиром Путиным Кобзев рассказал об экологических проблемах на некогда крупном советском предприятии, заявив, что накопившиеся там отходы представляют реальную угрозу местным жителям. Путин высказал поддержку врио губернатора, пообещав привлечь к проблеме ведущие ведомства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter