В Приангарье начали рекультивацию опасных отходов «Усольехимпрома»

В ходе заседания единого штаба врио главы региона заявил, что в первую очередь нужно утилизировать 16 резервуаров с ядовитыми отходами, пишет irk.today. Он сказал, что государственные предприятия, действующие сегодня на этой территории, продолжат свою работу. Прочие компании необходимо будет перенести с возмещением собственникам расходов. Глава области также сказал, что нынешние мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Экология".