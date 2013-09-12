Кредит под залог: плюсы и минусы
Наиболее привлекательным обеспечением для банков является недвижимость, но также могут приниматься автотранспорт, ценные бумаги и депозиты
Для того чтобы получить крупную сумму денег хорошей репутацией и полным пакетом документов, удовлетворяющим требования банка, не отделаешься. Помимо этого, от заемщика могут потребовать привлечение платежеспособного поручителя, который в случае финансовых проблем заемщика должен будет выплачивать задолженность за него. Но найти человека, который бы отвечал основным требованиям банка и готов был бы взять на себя такую ответственность довольно сложно, не каждый может выдержать финансово и морально поручительство. Однако есть и альтернативный вариант, который заключается в предоставлении банку высоколиквидного залога.
Итак, что же такое ссуда под залог, и какие в этом виде кредитования преимущества? Данная форма кредитования подразумевает получение заемных средств в обмен на предоставление ликвидного имущества, находящегося в собственности заемщика. В случае, если последний по каким-либо причинам вдруг не сможет выплачивать кредит, то банк может продать залог и таким образом вернуть собственные средства.
Наиболее привлекательным обеспечением для банков является недвижимость, но также могут приниматься автотранспорт, ценные бумаги и депозиты.
Кредит под залог имеет ряд преимуществ. В частности это и крупные суммы по займу, так, например, в случае если обеспечением выступает недвижимость, то максимальный размер кредита может достигать до 50% от рыночной стоимости залога. Также стоит отметить умеренные процентные ставки по такому займу.
В некоторых кредитно-финансовых организациях для оформления займа под залог требуется минимальный пакет документов, а иногда возможно оформление кредита без обязательного подтверждения доходов. Основным условием предъявляемым к залоговому имуществу является отсутствие прописанных несовершеннолетних детей, кроме того квартира должна находится в собственности заемщика. Но тут стоит отметить, что в некоторых банках возможно предоставление залога, находящегося в собственности третьих лиц.
Данный продукт сегодня является одним из наиболее востребованных. Как правило, люди оформляют кредит под залог на дорогостоящие покупки, решение финансовых трудностей и многое другое.
Однако сегодня получить деньги под залог недвижимости можно и у частного инвестора, а в некоторых случаях такой займ может быть и выгоднее. Так для получения денежных средств у частного инвестора не требуется большое количество документов, сроки принятия решения и непосредственно оформления кредита минимальны, при этом в случае просрочки по платежам, договориться с частным инвестором проще, чем со службой безопасности банка.
Также следует сказать о не менее популярной услуге, которая сегодня доступна жителям Санкт – Петербурга, заем до продажи недвижимости. Данное предложение особенно актуально в случаях, когда деньги нужны срочно и времени на ожидание, пока найдется покупатель на объект, нет.
В данном случае требования к заемщикам минимальны, а основное условие заключается в искреннем желании продать недвижимость.
Конечно, каждая кредитная организация предъявляет свои требования, да и условия получения такого кредита в различных банках различаются. Безусловно, можно самостоятельно промониторить предложения, выбрав наиболее оптимальный вариант. Но если вы далеки от банковского дела, то предусмотреть все факторы, влияющие на стоимость кредита, просто не возможно.
По этой причине все больше людей предпочитают обращаться за помощью к опытным профессионалам, которые в короткий срок помогут подобрать идеальное кредитное предложение на максимально выгодных условиях.