Кредит под залог: плюсы и минусы

Для того чтобы получить крупную сумму денег хорошей репутацией и полным пакетом документов, удовлетворяющим требования банка, не отделаешься. Помимо этого, от заемщика могут потребовать привлечение платежеспособного поручителя, который в случае финансовых проблем заемщика должен будет выплачивать задолженность за него. Но найти человека, который бы отвечал основным требованиям банка и готов был бы взять на себя такую ответственность довольно сложно, не каждый может выдержать финансово и морально поручительство. Однако есть и альтернативный вариант, который заключается в предоставлении банку высоколиквидного залога.

Итак, что же такое ссуда под залог, и какие в этом виде кредитования преимущества? Данная форма кредитования подразумевает получение заемных средств в обмен на предоставление ликвидного имущества, находящегося в собственности заемщика. В случае, если последний по каким-либо причинам вдруг не сможет выплачивать кредит, то банк может продать залог и таким образом вернуть собственные средства.

Наиболее привлекательным обеспечением для банков является недвижимость, но также могут приниматься автотранспорт, ценные бумаги и депозиты.

Кредит под залог имеет ряд преимуществ. В частности это и крупные суммы по займу, так, например, в случае если обеспечением выступает недвижимость, то максимальный размер кредита может достигать до 50% от рыночной стоимости залога. Также стоит отметить умеренные процентные ставки по такому займу.

В некоторых кредитно-финансовых организациях для оформления займа под залог требуется минимальный пакет документов, а иногда возможно оформление кредита без обязательного подтверждения доходов. Основным условием предъявляемым к залоговому имуществу является отсутствие прописанных несовершеннолетних детей, кроме того квартира должна находится в собственности заемщика. Но тут стоит отметить, что в некоторых банках возможно предоставление залога, находящегося в собственности третьих лиц.

Данный продукт сегодня является одним из наиболее востребованных. Как правило, люди оформляют кредит под залог на дорогостоящие покупки, решение финансовых трудностей и многое другое.

Однако сегодня получить деньги под залог недвижимости можно и у частного инвестора, а в некоторых случаях такой займ может быть и выгоднее. Так для получения денежных средств у частного инвестора не требуется большое количество документов, сроки принятия решения и непосредственно оформления кредита минимальны, при этом в случае просрочки по платежам, договориться с частным инвестором проще, чем со службой безопасности банка.

Также следует сказать о не менее популярной услуге, которая сегодня доступна жителям Санкт – Петербурга, заем до продажи недвижимости. Данное предложение особенно актуально в случаях, когда деньги нужны срочно и времени на ожидание, пока найдется покупатель на объект, нет.

В данном случае требования к заемщикам минимальны, а основное условие заключается в искреннем желании продать недвижимость.

Конечно, каждая кредитная организация предъявляет свои требования, да и условия получения такого кредита в различных банках различаются. Безусловно, можно самостоятельно промониторить предложения, выбрав наиболее оптимальный вариант. Но если вы далеки от банковского дела, то предусмотреть все факторы, влияющие на стоимость кредита, просто не возможно.