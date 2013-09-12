«Серая шейка» в очередной раз приглашает к участию юных тагильчан!

Идея проведения этого конкурса принадлежит Ю. Д. Исупову, инженеру-металлургу, поклоннику творчества Мамина-Сибиряка. Идею Юрия Даниловича поддержала Центральная городская детская библиотека. И сейчас это уже не просто конкурс детского творчества, а большой проект, в рамках которого не только проводится сам конкурс, но и организуются интересные встречи и экскурсии. Конкурс «Серая Шейка» объединил юных краеведов, любителей уральской природы, поклонников творчества Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Традиционно в этом мероприятии участвуют юные творцы, которые готовы посвящать свое время интеллектуальной деятельности. Среди детских номинаций - «Проза», «Сказка», «Сочинения разных жанров» и «Медиапроекты». Конкурс уже полюбился юным горожанам, ведь это увлекательно и очень познавательно - становиться причастным к творчеству замечательного уральского писателя на городском уровне!

К участию в конкурсе приглашаются помимо юных авторов до 16-ти лет, также и взрослые, для которых учреждены специальные номинации: «Методическая разработка» и «Художественные произведения о детях и для детей».

Работы принимаются до 4 ноября 2013 года. Положение конкурса, а также его история и архив опубликованы на сайте Центральной городской библиотеки.