Фан-зона для болельщиков может появится в Екатеринбурге во время Евро-2020

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В Екатеринбурге планируется открыть фан-зону для болельщиков на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Сюжеты: Екатеринбург
На время проведения Евро-2020 в Екатеринбурге могут вновь открыть фан-зону для просмотра матчей. Разместить ее планируется там же, где проходил фестиваль болельщиков в дни ЧМ-2018 — в ЦПКиО имени Маяковского.
Об этом рассказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. По его словам, есть риски, связанные с поздним проведением матчев. Поэтому в этом вопросе будет учитываться мнение горожан.
Если решение о фан-зоне будет одобрено, то администрация Екатеринбурга намерена подготовить площадку с вместимостью до 10 тысяч болельщиков, сообщает Znak.
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