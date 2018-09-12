Фан-зона для болельщиков может появится в Екатеринбурге во время Евро-2020

На время проведения Евро-2020 в Екатеринбурге могут вновь открыть фан-зону для просмотра матчей. Разместить ее планируется там же, где проходил фестиваль болельщиков в дни ЧМ-2018 — в ЦПКиО имени Маяковского.

Об этом рассказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. По его словам, есть риски, связанные с поздним проведением матчев. Поэтому в этом вопросе будет учитываться мнение горожан.