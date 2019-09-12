Аудитория имени бывшего руководителя «Тагилстроя» Бизяева открылась в НТИ УрФУ
Сегодня, 16:20ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В НТИ (ф) УрФУ открылась именная аудитория №211 в честь 90-летия со дня рождения профессора Аркадия Ивановича Бизяева, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Бизяев был основателем и первым заведующим кафедрой «Технология и организация строительного производства» в Нижнетагильском технологическом институте. Открытие аудитории, названной его именем, прошло в год 90-летия профессора и 75-летия НТИ УрФУ
Аркадий Бизяев в 1968 – 1976 годы руководил трестом «Тагилстрой». В этот период в Нижнем Тагиле были построены ДК «Юбилейный» и ДК «Строителей», медицинское училище, Дом быта «Эра» и первый в городе девятиэтажный дом на Красном Камне.
Также Бизяевым предложена и внедрена укладка бетона в строительстве при любой отрицательной температуре.
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