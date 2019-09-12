Аудитория имени бывшего руководителя «Тагилстроя» Бизяева открылась в НТИ УрФУ

Бизяев был основателем и первым заведующим кафедрой «Технология и организация строительного производства» в Нижнетагильском технологическом институте. Открытие аудитории, названной его именем, прошло в год 90-летия профессора и 75-летия НТИ УрФУ

Аркадий Бизяев в 1968 – 1976 годы руководил трестом «Тагилстрой». В этот период в Нижнем Тагиле были построены ДК «Юбилейный» и ДК «Строителей», медицинское училище, Дом быта «Эра» и первый в городе девятиэтажный дом на Красном Камне.