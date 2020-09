Тагильский хореографы приняли участие в первом постпандемическом арт-мероприятии

Два хореографа из Нижнего Тагила Дарья Овсянникова и Наталья Пашкевич поучаствовали в фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму, который прошел со 2 по 6 сентября.

В рамках мероприятия проводятся различные мастер-классы, шоу, тематические вечеринки. Программа фестиваля выстраивается так, чтобы люди не пассивно наблюдали, а были вовлечены в творческий процесс. В этом году в мероприятии участвовали две тысячи человек. Я попала туда в первый раз в прошлом году. Случайно увидела в интернете информацию и отправила свои танцевальные видео. Их рассматривали около месяца. Потом пришло приглашение поехать на фестиваль в Крым, рассказала TagilCity.ru Дарья. Из Свердловской области туда попали всего три человека. Вторым участником оказалась педагог студии, которой владеет Дарья. С третьим конкурсантом девушка не знакома. Проводится очень много мастер-классов. В прошлом году их было около 30. Их проводят топовые педагоги не только нашей страны, но и зарубежья. Прямо очень звездные танцоры были. В этом году такой образовательной программы не было из-за невозможности привезти педагогов, но тоже были мастер-классы, тренинги, перфомансы, флешмобы, различные практики, говорит Дарья. Для каждого вида искусства были разработаны отдельные образовательные и развлекательные программы. А по вечерам выступали звезды эстрады, такие как, Клава Кока, Полина Гагарина и другие. На площадке проходили кастинги в популярные телевизионные проекты, одним из них стала «Dance-революция» Первого канала. Фестиваль Photo: Дарья Овсянникова Еще на площадке располагался музейный павильон, где можно было познакомиться с творчеством Айвазовского. Жили мы в палатках. Они предоставляются бесплатно участникам фестиваля. Они оснащены спальными принадлежностями и различным мерчем. То есть, нам выдавали футболки, бейсболки — все, что требовалось, чтобы спасти нас от жары. В палатки вселяли по три человека. Не совсем это было комфортно, но, в целом, учтены неудобства прошлого года. Тогда палатки стояли в песке, а в этом сделали подиум, говорит Дарья. Девушка добавила, что в этом году фестиваль прошел необычно, так как представители различных сфер культуры проживали отдельно. А в этот раз было решено поделить участников по областям. …Получается, что все деятели культуры разных направлений между собой перемешались из-за чего получился такой синтез в общении. Было интересно, что рядом с тобой такие люди находятся, с которыми можно поговорить не только касательно танцев, которыми мы занимаемся, добавляет Дарья. Напомним, 5 по 10 сентября прошел всероссийский фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2020». В нем поучаствовал тагильчанин Олег Вахонин. Он занял второе место в соревнованиях по настольному теннису. Тагильчанин отправился на фестиваль в составе сборной команды из восьми человек. Вместе они представляли Свердловскую область. В прошлом году Олег Вахонин завоевал в соревнованиях «золото». Тагильчанин сразится в настольный теннис на всероссийском фестивале «Пара-Крым»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter