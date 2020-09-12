Тагильский хореографы приняли участие в первом постпандемическом арт-мероприятии

Жили мы в палатках. Они предоставляются бесплатно участникам фестиваля. Они оснащены спальными принадлежностями и различным мерчем. То есть, нам выдавали футболки, бейсболки — все, что требовалось, чтобы спасти нас от жары. В палатки вселяли по три человека. Не совсем это было комфортно, но, в целом, учтены неудобства прошлого года. Тогда палатки стояли в песке, а в этом сделали подиум, говорит Дарья.