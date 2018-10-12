Рецепт успешного перевода бизнеса в онлайн на бесплатном семинаре в Нижнем Тагиле

Пора уже действовать, иначе завтра останетесь без клиентов!

Начните с посещения федерального семинара «Современные технологии для продвижения бизнеса в интернет» 25 октября и получите готовые решения от ведущих специалистов Нижнего Тагила в сфере IT и интернет-продаж.

Всего за 5 часов вы узнаете:

каким должен быть продающий интернет-магазин, подходящий именно вашему бизнесу?

как собрать и запустить эффективный сайт за 30 минут самостоятельно?

как сделать, чтобы продвижение сайта приносило реальный результат?

почему вам не нужен программист, чтобы управлять интернет-магазином?

как увеличить качество и количество покупателей при помощи CRM?

Семинар пройдет 25 октября в отеле «Демидов Плаза» по адресу: Нижний Тагил, ул. Горошникова 11.

Семинар необходим:

Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT–директорам, руководителям отдела продаж и всем тем, кто понимает, что без интернета в бизнесе сегодня уже не выжить. После семинара поймете, как с меньшими денежными и трудозатратами запустить свой бизнес в онлайн!

Об организаторе:

Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс». В Нижнем Тагиле организатором выступит «Субконто» - лидирующая it-компания города, входящей в ТОП10 наиболее успешных компаний области.

Мы ждем вас!

Практические примеры использования современных интернет-технологий, опыт ведущих специалистов компании «Субконто» сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.

Мы не будем учить вас жизни. Вы получите 100% практически-полезной информации – сжато и по делу - для успешного и быстрого запуска интернет-проекта /вашего бизнеса в онлайн.

Бонус только для участников семинара

Для тех, кто решил придать своему бизнесу серьезное ускорение мы дарим промокоды на Битрикс24:

- 12 дополнительных пользователей на полгода;

- 5 Гб места в облаке на полгода .

Участие бесплатное – регистрируйтесь прямо сейчас.

Спешите, количество мест ограничено.