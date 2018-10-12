Рецепт успешного перевода бизнеса в онлайн на бесплатном семинаре в Нижнем Тагиле
Опасаетесь огромных затрат на перевод бизнеса в онлайн? Боитесь, что ничего в этом не понимаете или не знаете, с чего начать? Все ваши конкуренты давно продают онлайн, а вы до сих пор не решаетесь запустить свой интернет-магазин?
Пора уже действовать, иначе завтра останетесь без клиентов!
Начните с посещения федерального семинара «Современные технологии для продвижения бизнеса в интернет» 25 октября и получите готовые решения от ведущих специалистов Нижнего Тагила в сфере IT и интернет-продаж.
Всего за 5 часов вы узнаете:
- каким должен быть продающий интернет-магазин, подходящий именно вашему бизнесу?
- как собрать и запустить эффективный сайт за 30 минут самостоятельно?
- как сделать, чтобы продвижение сайта приносило реальный результат?
- почему вам не нужен программист, чтобы управлять интернет-магазином?
- как увеличить качество и количество покупателей при помощи CRM?
Семинар пройдет 25 октября в отеле «Демидов Плаза» по адресу: Нижний Тагил, ул. Горошникова 11.
Посмотрите полную программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар необходим:
Владельцам бизнеса, директорам по развитию, IT–директорам, руководителям отдела продаж и всем тем, кто понимает, что без интернета в бизнесе сегодня уже не выжить. После семинара поймете, как с меньшими денежными и трудозатратами запустить свой бизнес в онлайн!
Об организаторе:
Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс». В Нижнем Тагиле организатором выступит «Субконто» - лидирующая it-компания города, входящей в ТОП10 наиболее успешных компаний области.
Мы ждем вас!
Практические примеры использования современных интернет-технологий, опыт ведущих специалистов компании «Субконто» сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Мы не будем учить вас жизни. Вы получите 100% практически-полезной информации – сжато и по делу - для успешного и быстрого запуска интернет-проекта /вашего бизнеса в онлайн.
Бонус только для участников семинара
Для тех, кто решил придать своему бизнесу серьезное ускорение мы дарим промокоды на Битрикс24:
- 12 дополнительных пользователей на полгода;
- 5 Гб места в облаке на полгода .
Участие бесплатное – регистрируйтесь прямо сейчас.
Спешите, количество мест ограничено.
Узнать подробности вы сможете, позвонив по телефонам +7 (3435) 963-666 и +7 (3435) 341-666.