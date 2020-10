В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

В Свердловской области стало на несколько тысяч меньше мигрантов, сообщает Свердловскстат.

За девять месяцев текущего года количество прибывших граждан в Свердловскую область сократилось на 10 тысяч человек. В основном, это связано с тем, что сюда не переехали люди из других регионов России, а также мигранты из ближнего зарубежья. Внутри Российской Федерации миграционные процессы затормозились, а по международной миграции уехавших стало больше, чем прибывших. При этом свердловчане тоже неактивно покидали область. Выбывших в другие регионы в этом году значительно меньше. В начале 2020 года в Свердловскую область успели въехать много иностранных мигрантов, но многие из них вернулись на родину, количество выбывших выросло почти вдвое. Напомним, Свердловскстат сообщил о максимальном уровне инфляции в регионе. В Свердловской области годовая инфляция снова достигла максимального уровня

