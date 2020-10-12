В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

Сегодня, 18:36ОбществоPhoto: pixabay.com
В Свердловской области стало на несколько тысяч меньше мигрантов, сообщает Свердловскстат.

За девять месяцев текущего года количество прибывших граждан в Свердловскую область сократилось на 10 тысяч человек. В основном, это связано с тем, что сюда не переехали люди из других регионов России, а также мигранты из ближнего зарубежья.

Внутри Российской Федерации миграционные процессы затормозились, а по международной миграции уехавших стало больше, чем прибывших.

При этом свердловчане тоже неактивно покидали область. Выбывших в другие регионы в этом году значительно меньше.

В начале 2020 года в Свердловскую область успели въехать много иностранных мигрантов, но многие из них вернулись на родину, количество выбывших выросло почти вдвое.

Напомним, Свердловскстат сообщил о максимальном уровне инфляции в регионе.

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