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7 милиционеров погибли в Махачкале в результате перестрелки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 милиционеров погибли в Махачкале в результате перестрелки

12 ноября 2010, 08:12ОбществоОльга
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