7 милиционеров погибли в Махачкале в результате перестрелки

По данным СКП России по Дагестану, автомобили со стражами закона былисначала обстреляны в районе школы N13 на улице Советская, затем - наулице Акушинского, потом - на улице Магомеда Гаджиева в районе школыN33. В результате погибли семь сотрудников милиции. Еще один милиционер ишесть прохожих находятся в больницах с различными ранениями. Всехбандитов удалось уничтожить на улице Казбекова.

«Мы окажем всяческую помощь и поддержку семьям погибших сотрудников ипострадавшим во время нападений бандитов», - сказал Амиров.Мэр Махачкалы также призвал жителей города не подвергаться панике и,несмотря на то, что нападения произошли рядом со школами, не запрещатьдетям ходить в общеобразовательные учреждения.