7 милиционеров погибли в Махачкале в результате перестрелки
Администрация Махачкалы окажет помощь семьям погибших милиционеров и пострадавшим в результате серии нападений на сотрудников правоохранительных органов, произошедших в четверг в столице Дагестана, заявил мэр города Саид Амиров.
По данным СКП России по Дагестану, автомобили со стражами закона былисначала обстреляны в районе школы N13 на улице Советская, затем - наулице Акушинского, потом - на улице Магомеда Гаджиева в районе школыN33. В результате погибли семь сотрудников милиции. Еще один милиционер ишесть прохожих находятся в больницах с различными ранениями. Всехбандитов удалось уничтожить на улице Казбекова.
«Мы окажем всяческую помощь и поддержку семьям погибших сотрудников ипострадавшим во время нападений бандитов», - сказал Амиров.Мэр Махачкалы также призвал жителей города не подвергаться панике и,несмотря на то, что нападения произошли рядом со школами, не запрещатьдетям ходить в общеобразовательные учреждения.
По фактам нападений на милиционеров Следственные органы возбудили четыреуголовных дела - по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудникаправоохранительного органа), 222 (незаконный оборот оружия), 111(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.