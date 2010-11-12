Американец, обнюхавшись краской, пытался сбить самолет апельсинами

33-летний Брайан Хенио был задержан в апельсиновой роще, расположенной рядом с аэропортом. Выяснилось, что Брайан нюхал краску. Полицейские сообщили, что на момент задержания «апельсиновый диверсант» находился в «крайне нервном состоянии».