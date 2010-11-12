Американец, обнюхавшись краской, пытался сбить самолет апельсинами
12 ноября 2010, 17:11ОбществоАнка
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Полиция американского города Меза арестовала мужчину, кидавшегося апельсинами в самолеты, сообщает Лента.ру.
33-летний Брайан Хенио был задержан в апельсиновой роще, расположенной рядом с аэропортом. Выяснилось, что Брайан нюхал краску. Полицейские сообщили, что на момент задержания «апельсиновый диверсант» находился в «крайне нервном состоянии».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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