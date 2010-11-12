Более 24 млн. рублей направлено на обновление электросетевого комплекса ВГОКа
12 ноября 2010, 10:29Общество
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«Евраз» направил более 24 миллионов рублей на обновление электросетевого комплекса ВГОКа.
Ремонтные работы проведены на подстанциях шахты «Магнетитовая». Наподстанциях шахт «Естюнинская» и «Горная» установлено новоеоборудование. В настоящее время работы ведутся на подстанцииОбогатительная.
В течение 2010 года на предприятии проведена модернизация оборудованияна восьми подстанциях, отремонтировано 7 трансформаторов, заменено более10 километров воздушных и кабельных линий электропередач, установленоболее 300 новых опор.
Реализация масштабной программы реконструкциизначительно повысила надежность электроснабженияосновных подразделенийпредприятия, департамент по связям со СМИ «Евраза».
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