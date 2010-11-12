Из таджикского языка предложили убрать русские гласные
12 ноября 2010, 17:00ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Таджикский алфавит предложили сократить с 35 до 31 буквы.
С таким предложением, как сообщает Иа Regnum, выступил директор института языка и литературы Академии наук Таджикистана Сайфиддин Назарзода. Его проект опубликовала правительственная газета «Джумхурият». Из алфавита директор института предложил убрать следующие буквы: «Е», «Ё», «Ю» и «Я». Автор проекта отметил, что буквы были введены во времена СССР при русификации национальных алфавитов. «Они не свойственны правилам таджикского языка, и их правописание не соответствует нынешним нормам», - заявил он.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей