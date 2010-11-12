Лучшие трудовые отряды чествовали в Нижнем Тагиле
12 ноября 2010, 08:46Общество
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Несколько сотен наиболее отличившихся в работе подростков чествовали в городском Дворце молодежи 11 ноября.
По сообщению пресс-службы администрации города, летом наблагоустроительных работах на территории Нижнего Тагила былизадействованы 87 отрядов мэра, в составе которых работал 1291старшеклассник. Средняя заработная плата у школьников была 3 тыс.рублей. Школьники посадили на улицах города около 64 тысяч цветов,подмели почти 150 тыс. кв. метров асфальта, убрали с мостовых итротуаров 14 360 мешков с мусором и т. д.
Отличную оценку за свою работу получили и их старшие товарищи. Бойцыдевяти студенческих отрядов помогали городу на реконструкции комплексатрамплинов на горе Долгая, на строительстве нового факультета НТГСПА ина других объектах.
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