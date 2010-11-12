На трассе Екатеринбург – Серов столкнулись КАМАЗ, «Газель» и Джип
12 ноября 2010, 18:46Общество
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Сегодня около 19:00 на трасе Серов – Екатеринбург в районе ст. Анатольская-Леневка столкнулись КАМАЗ, «Газель» и Джип. Двое пассажиров «Газели» госпитализированы.
Водитель «Газели» врезался в кузов Камаза, а после – в джип. Причина ДТП– несоответствие скоростного режима условиям езды, сообщил начальникотдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгард.
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