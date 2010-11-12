Полезную карамель придумала уральская студентка

Считается, что сладости приносят вред здоровью. Но разработка Анны Швецовой направлена на то, что карамель начнет помогать организму в сопротивлении вредной окружающей среде. Карамель будет не опасна для больных диабетом, и в целом станет повышать иммунитет человека. Технологический вопрос Анна разрабатывает всего несколько месяцев, но идею уже оценили на научно-инновационном конкурсе. Теперь у молодой аспирантки есть 200 тысяч рублей для реализации проекта, отмечает АПИ.