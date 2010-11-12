Полезную карамель придумала уральская студентка
12 ноября 2010, 16:28ОбществоАнка
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Аспирантка первого года обучения кафедры машин и аппаратов пищевых производств Анна Швецова стала одной из победителей ежегодного молодежного научно-инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.».
Считается, что сладости приносят вред здоровью. Но разработка Анны Швецовой направлена на то, что карамель начнет помогать организму в сопротивлении вредной окружающей среде. Карамель будет не опасна для больных диабетом, и в целом станет повышать иммунитет человека. Технологический вопрос Анна разрабатывает всего несколько месяцев, но идею уже оценили на научно-инновационном конкурсе. Теперь у молодой аспирантки есть 200 тысяч рублей для реализации проекта, отмечает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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