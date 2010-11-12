Последний фильм о Гарри Потере значительно отличается от книги

В частности, появится эротический эпизод — Гарри и Гермиона будут целоваться. При этом юный волшебник предстанет перед зрителями обнаженным, о чем не было написано в книге. «Когда я прочитал сценарий, я подумал, что в этой сцене на мне будет хотя бы нижнее белье. Но нет — я буду полностью обнаженным!», - признается исполнитель главной роли. По словам Дэниэла Рэдклифа, съемки в таком пикантном эпизоде не будут представлять для него проблем, ведь он делал это и раньше. Россияне смогут увидеть фильм 18 ноября.