Последний фильм о Гарри Потере значительно отличается от книги
12 ноября 2010, 17:17ОбществоАнка
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Об этом The Daily Telegraph сообщил режиссер картины Дэвид Йэтс. Он решил добавить в фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти» несколько сцен, которых не было в книге.
В частности, появится эротический эпизод — Гарри и Гермиона будут целоваться. При этом юный волшебник предстанет перед зрителями обнаженным, о чем не было написано в книге. «Когда я прочитал сценарий, я подумал, что в этой сцене на мне будет хотя бы нижнее белье. Но нет — я буду полностью обнаженным!», - признается исполнитель главной роли. По словам Дэниэла Рэдклифа, съемки в таком пикантном эпизоде не будут представлять для него проблем, ведь он делал это и раньше. Россияне смогут увидеть фильм 18 ноября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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