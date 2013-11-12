Пять из шести проб асфальта на проспекте Строителей — брак
Накануне стали известны результаты проверки нового асфальта с проспекта Строителей. Напомним, что на этому участке проверка уже не первая — несколько месяцев назад подрядчик «Шалинское СУ» уже получил предписание за свой счет переделать укладку асфальта на Строителей.
Уже тогда пробы асфальта показали, что асфальтирование велось с нарушениями.
Однако и сейчас, когда подрядчик заменил асфальт на другой, ситуация не изменилась: пять из шести проб асфальта с одного из центральных проспектов Нижнего Тагила не соответствуют необходимым стандартам качества.
Кстати, это далеко не первый прецедент с этим подрядчиком: в середине июня «Шалинское СУ» получило 6 предписаний с 15 нарушениями, а также срывало сроки работ.
Как и в первый раз, «Шалинское СУ» будет устранять нарушения на проспекте Строителей за свой счет, но увы, это произойдет уже только в 2014 году. А это значит, горожан ждут новые неудобства с закрытием дорог, пробками в часы пик и общая нервозность. Нужен ли городу такой подрядчик вообще — решать будут уже в администрации города.