Пять из шести проб асфальта на проспекте Строителей — брак

Уже тогда пробы асфальта показали, что асфальтирование велось с нарушениями.

Однако и сейчас, когда подрядчик заменил асфальт на другой, ситуация не изменилась: пять из шести проб асфальта с одного из центральных проспектов Нижнего Тагила не соответствуют необходимым стандартам качества.

Кстати, это далеко не первый прецедент с этим подрядчиком: в середине июня «Шалинское СУ» получило 6 предписаний с 15 нарушениями, а также срывало сроки работ.