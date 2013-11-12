В районе завода ЖБИ на Индустриальной в Нижнем Тагиле незаконная свалка: за ущерб почве придется ответить

К сожалению, печальные результаты не заставили себя ждать: на площади около 14 тыс. квадратных метров там и строительные, и бытовые отходы, в том числе горбыль, опилы, а общий объем мусора превышает 3 тыс. кубических метров, пишет JustMedia.ru.

Во время проверки эксперты взяли пробы почвы и пришли к выводу, что содержание бензапирена и меди превышает нормативы, причем ущерб почве составил более 7 300 000 рублей.

По результатам проверки прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление об обязании администрации города ликвидировать несанкционированные свалки. Кроме того, материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения отделом полиции возбуждено уголовное дело по ст. 254 ч. 1 УК РФ (порча земли).

Расследование уголовного дела, а также результаты рассмотрения искового заявления контролируются природоохранным прокурором.