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В районе завода ЖБИ на Индустриальной в Нижнем Тагиле незаконная свалка: за ущерб почве придется ответить
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В районе завода ЖБИ на Индустриальной в Нижнем Тагиле незаконная свалка: за ущерб почве придется ответить

12 ноября 2013, 11:20Общество
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