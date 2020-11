Глава Хабаровского края провел встречу с энергетиками по газификации региона

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе встречи с энергетиками обсудил вопросы по газификации региона и ознакомился с проектом строительства новой теплоэлектроцентрали.

В 2020 году отопительный сезон в Хабаровском крае проходит без сбоев, но вопросы обновления энергокомплекса сохраняют актуальность для региона. В том числе возникла необходимость в обновлении мощностей, пишет Vostokmedia. Сейчас ТЭЦ-1 обеспечивает энергией и теплом два района и использует для данной цели всего семь турбоагрегатов из девяти. Остальные две исчерпали свой ресурс, а к 2025 году сохранится только три работоспособные турбины. По этой причине в предстоящие четыре года в регионе решили возвести новую теплоэлектроцентраль – ТЭЦ-4. В ходе встречи с энергетиками врио губернатора ознакомился с проектом строительства объекта. Указывается, что первые шаги уже пройдены: Главгосэкспертиза выдала заключение, мэрия Хабаровска определила участок под постройку (новый объект будет находиться возле старой теплоэлектроцентрали), а ПАО «Русгидро» выделило на данный проект 47,5 миллиардов рублей. В настоящее время власти уделяют повышенное внимание экотехнологиям при обновлении любых объектов. В связи с этим приняли решение запустить станцию на природном газе. Дизельное топливо будет только резервным источником энергии. Двумя месяцами ранее Михаил Дегтярёв и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Программу газификации Хабаровского края, рассчитанную до 2025 года. За эти годы предприятие вложит в газификацию Хабаровского края около 5,5 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем в 2016-2020 годах. За четырехлетний период в Хабаровском крае будет построено 14 межпоселковых газопроводов протяженностью свыше 167 км, более девяти газопроводов-отводов и шесть газораспределительных станций. Благодаря этому газом обеспечат два десятка населенных пунктов региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter