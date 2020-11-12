Глава Хабаровского края провел встречу с энергетиками по газификации региона

Сейчас ТЭЦ-1 обеспечивает энергией и теплом два района и использует для данной цели всего семь турбоагрегатов из девяти. Остальные две исчерпали свой ресурс, а к 2025 году сохранится только три работоспособные турбины. По этой причине в предстоящие четыре года в регионе решили возвести новую теплоэлектроцентраль – ТЭЦ-4.