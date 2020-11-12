Появился новый способ решения вопроса с аварийным жильем

«В Свердловской области программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья реализуется согласно утвержденному плану и даже перевыполняется. В каждом населенном пункте, по каждой семье, принимаются решения в зависимости от ситуации. Всего с начала 2019 года по сентябрь 2020 года в регионе расселено более 2,4 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 42,61 тысячи квадратных метров, — сообщил Валентин Лаппо. — Это более 100% от запланированных показателей, но работа по этому направлению не прекращается».