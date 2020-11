Появился новый способ решения вопроса с аварийным жильем

В партии «Единая Россия» разработали несколько мер, которые позволят ускорить расселение из аварийных и ветхих домов в регионах.

Издание NashGorod.ru сообщает, что одним из предложений партии является законодательное закрепление расселять граждан из аварийных и ветхих домов в частный сектор. Эта мера позволит упростить и ускорить процесс расселения из ветхих домов в городах и поселках, где нет возможности строить многоквартирные жилые здания или это является нецелесообразным. Так считает глава рабочей группы генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. Также он отметил, что внедрение такой практики позволит гражданам сэкономить на переезде в города. Но необходимо разработать единый механизм — этим сейчас занимаются специалисты и члены партии. В том числе рассматривается возможность использования эскроу-счетов при покупке частных домов и строительство их по типовым проектам. На особом контроле у партии ограниченно работоспособные дома. Якубовский считает, что нужно создать отдельный и общий механизм их обслуживания, а также внедрить понятный регламент, который позволит снизить расходы на признание зданий, непригодных для проживания, аварийными. Депутат подчеркнул, что сейчас собственники такого жилья вынуждены платить стандартные взносы за капитальный ремонт, что вызывает массовое недовольство. Также партия предложила перевести оценку состояния домов в цифровой формат. По словам Якубовского, собственники жилья, а также другие заинтересованные лица, должны иметь возможность получать необходимую информацию в цифровом формате. Для этого нужно доработать процедуру оценки жилых зданий — она должна быть ориентирована на сбор информации «в цифре». В том числе необходимо перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов. Депутат подчеркнул, что это позволит не только исключить возможность двойного толкования результатов оценки, но и сделает важную информацию более доступной. Следовательно, количество судебных споров снизится, а при необходимости проведения оспаривания результатов сделать это будет намного проще. Сайт ER.ru сообщает, что партия также выступила с предложением создания единой цифровой базы МКД, где каждому дому будет присвоен личный идентификатор. По номеру можно будет получить всю необходимую информацию о здании, включая год строительства, тип, срок эксплуатации. Минстрой поддержал данное предложение. Заместитель руководителя Фонда ЖКХ Олег Рурин отметил, что в получении достоверной и актуальной информации о состоянии домов заинтересованы сами россияне. Также такие данные полезны различным обслуживающим организациям — управляющим компаниям, энергетикам, предприятиям, проводящим обслуживание и ремонт. Поэтому информация должна быть максимально доступной и решение данной проблемы является критически важным. Ранее сообщалось о том, что партия ЕР внесла в Государственную думу проект о едином механизме комплексного развития территорий и сносе ветхих и аварийных домов — он подразумевает возможность всероссийской реновации. «В рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годы в Омской области подлежит расселению 313 многоквартирных домов, число граждан составляет 5 258 человек. Программа реализуется в 6 этапов. Муниципальными образованиями проводятся аукционные мероприятия, для этого предусмотрено 268,4 млн руб. До конца года 2020 года планируется расселить 9092,1 кв. м аварийного жилья, 596 человек», — сказал Юрий Тетянников, секретарь Омского регионального отделения «Единой России». Координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» по Свердловской области Валентин Лаппо сообщил, что вопросы расселения граждан из аварийного жилья всегда непростые и в регионе к каждому случаю подходят индивидуально. «В Свердловской области программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья реализуется согласно утвержденному плану и даже перевыполняется. В каждом населенном пункте, по каждой семье, принимаются решения в зависимости от ситуации. Всего с начала 2019 года по сентябрь 2020 года в регионе расселено более 2,4 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью 42,61 тысячи квадратных метров, — сообщил Валентин Лаппо. — Это более 100% от запланированных показателей, но работа по этому направлению не прекращается».

