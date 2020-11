В Екатеринбург привезли картину Клода Моне

Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть одну из картин импрессиониста Клода Моне, сообщают в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

С 11 ноября полотно «Большая набережная в Гавре» выставлено в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга. Оно будет находиться там до 17 января 2021 года, доставили его из Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга. Долгое время картину считали утраченной в ходе Второй мировой войны. Однако она оказалась в коллекции промышленника Отто Кребса из Германии. Он прятал полотно в специально оборудованном подвале в своем доме. В 1948 году советские военные обнаружили коллекцию, в которую также входили еще четыре полотна Моне, десять картин Ренуара и пять — Сезанна. Их поместили в Эрмитаж, но полотна были засекречены. Публике полотна показали только 1995 году. Напомним, 3 ноября во «ВКонтакте» прошла Ночь искусств в онлайн режиме. Пользователи смогли посмотреть десятки трансляций из музеев страны. ВКонтакте пройдёт Ночь искусств: зрителей ждут эксклюзивные трансляции

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter