В Екатеринбург привезли картину Клода Моне

В Екатеринбург привезли картину Клода Моне

Сегодня, 14:34ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть одну из картин импрессиониста Клода Моне, сообщают в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

С 11 ноября полотно «Большая набережная в Гавре» выставлено в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга. Оно будет находиться там до 17 января 2021 года, доставили его из Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.

Долгое время картину считали утраченной в ходе Второй мировой войны. Однако она оказалась в коллекции промышленника Отто Кребса из Германии. Он прятал полотно в специально оборудованном подвале в своем доме.

В 1948 году советские военные обнаружили коллекцию, в которую также входили еще четыре полотна Моне, десять картин Ренуара и пять — Сезанна. Их поместили в Эрмитаж, но полотна были засекречены. Публике полотна показали только 1995 году.

Напомним, 3 ноября во «ВКонтакте» прошла Ночь искусств в онлайн режиме. Пользователи смогли посмотреть десятки трансляций из музеев страны.

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