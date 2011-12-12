Бизнес за границей: где остановиться

В последнее время российским предпринимателям стало крайне выгодно вкладывать свои деньги в развитие бизнеса в странах Африканского союза и Карибского бассейна. После внедрения новой стратегии открытия рынка для самых бедных стран по беспошлинному выходу их товаров на мировой рынок многие крупные бизнесмены решили открыть свое представительство в некоторых странах. Развитие экономики в таких странах находится на низком уровне, поэтому существует множество незанятых коммерческих ниш, которые и стремятся занять наши предприниматели. Для ведения бизнеса необходимо частое посещение его местонахождения, нужны специализированные места, где можно остановиться и жить некоторое время. Удобное расположение Алжира предполагает развитие туризма, а значит и наличие гостиниц различного класса.

Бизнес-гостиницы имеют отличительные черты по сравнению со всеми остальными. Главная из них – это особая категория клиентов. Каждая страна желает привлечь как можно больше инвесторов и деловых партнеров, а также предпринимателей и бизнесменов, чтобы ее экономика могла подняться на новый мировой уровень. Поэтому отели с гостиницами для бизнес-клиентов располагаются в самых удобных местах, например, в центре города или в непосредственной его близости. Кроме того, должен быть свободный доступ к номерам гостиниц по интернету. С развитием гостиничного бизнеса сегодня стало возможным перед поездкой в алжир забронировать номер онлайн, находясь еще в России.

Каждый бизнесмен, забронировав номер в бизнес-отеле надеется, что все запросы и потребности делового человека будут учтены. Для удовлетворения потребностей номера оснащаются оргтехникой (необходимым набором), имеется налаженная транспортная инфраструктура с аэропортами и вокзалами. Для проведения конференций или совещаний, каждый бизнес-отель оснащен специальным помещением, где можно проводить даже корпоративные мероприятия.

В большинстве гостиниц, предназначенных для делового проживания, отсутствуют обычные номера, и соответственно, обычного туриста там редко встретишь. Многие из них посещают страну с единственной целью – отдохнуть и посетить памятные места, вряд ли им понравятся номера, напичканные компьютерами, факсами и прочей оргтехникой.