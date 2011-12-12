Больше трэша! Тагильчане победили на Всероссийском фестивале «Театрэш»

На него со всей России собираются коллективы, чтобы представить результаты творческих поисков в области театра, танца, фотографии, дизайна одежды. В номинации «Театр и Танец» в этом году выступала нижнетагильская арт-группа «Лаборатория событий».

Они представили спектакль «Реки», пьесу для которого написала одна из участниц группы Елена Ионова. Она же выступила в качестве режиссёра. Постановка – о девушке из захолустного города, перед которой развернулись тихая речушка жизни в провинции, и быстрая полноводная река мегаполиса.

С этим спектаклем тагильчане взяли первое место фестиваля. Потому что в нём был тот самый трэш, которого не доставало в проектах других участников, уверена Елена Ионова.

Такие значимые и красочные события, как фестиваль театра, танца и фотографии, хочется оставить в памяти навсегда. Помочь в этом может фотокнига. Причем доверить составление и печать фотокниглучше профессионалам.