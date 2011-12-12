В США машины с безключевым доступом заставят глушить мотор за полсекунды
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) предложила привести к единому стандарту системы безключевого запуска двигателя на автомобилях. Как сообщает Bloomberg, организация настаивает, чтобы мотор у всех машин, оборудованных такой опцией, глушился не позднее, чем через полсекунды после нажатия на соответствующую кнопку.
Такое предложение было выдвинуто с целью помочь водителям, которые в критической ситуации не могут быстро заглушить мотор и остановить автомобиль. Идея стандартизации систем безключевого запуска возникла после произошедшей в 2009 году в США аварии, в которой погибли четыре человека. Тогда водитель из-за самопроизвольного ускорения седана Lexus ES350 в панике не смог быстро заглушить двигатель, так как для этого было необходимо удерживать кнопку «Engine Start-Stop» в течение трех секунд. В соответствии с предлагаемым правилом, время, которое нужно держать кнопку, не должно превышать полсекунды.
Этот случай стал одним из первых происшествий, приведших к многомиллионому отзыву машин Toyota и Lexus в 2009 и 2010 году.
Как уточнила представитель Альянса автомобильных производителей Глория Бергквист, компании уже начали работу над стандартизацией систем безключевого доступа. На данный момент подобные системы поставляют фирмы Strattec Security, BorgWarner, Federal-Mogul и Bosch.