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В субботу митинги «За честные выборы» прошли в Екатеринбурге и Качканаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В субботу митинги «За честные выборы» прошли в Екатеринбурге и Качканаре

12 декабря 2011, 10:27ОбществоОльга
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