В субботу митинги «За честные выборы» прошли в Екатеринбурге и Качканаре

В Екатеринбурге 10 декабря прошло два митинга, посвященных итогам выборов в Госдуму РФ и Областную думу. Как передает корреспондент «УралПолит.Ru», в согласованном митинге наПлощади Обороны приняли участие около 150 человек. Не митинге на площадиТруда, который был изначально заявлен организаторами как основной, ноне был согласован администрацией, собралось около 1500-2000 человек. Ондлился три часа и закончился без вмешательства правоохранительныхорганов, хотя спустя полтора часа после начала мероприятия рядом быласформирована колонна ОМОН в полной боевой готовности.

По официальнымданным, в результате пикета было задержано несколько человек в состоянииалкогольного опьянения. По информации «УралПолит.Ru», в начале митингабыло задержано 15-20 человек, которые распространяли листовскинационалистического содержания. Провокаторы, которые выступали слозунгами, не относящимися к теме митинга, также пытались разворачиватьплакаты на самом митинге, однако не были поддержаны участникамимероприятия.

Как сообщает «Комсомольская правда», митинг прошел и вКачканаре. На нем собрались около 50 человек, в основном молодежь. КДворцу культуры пришел мэр города Сергей Набоких. «Выборы в Качканаре были честными», - сказал он.

Горожане ответили, что пришли поддержать Москву, где уж точно былинарушения. Акция шла в течение часа, по словам качканарцев, все быломирно и спокойно.