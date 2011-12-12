Вязальные машины и швейное оборудование для ателье

В настоящее время существует огромноеколичество магазинов, продающих готовую одежду, однако, остаются имастерские, изготовляющие вещи по индивидуальным заказам. Такие предметыодежды отличаются уникальностью и неповторимостью, поэтому никогда невыходят из моды. Но для того, чтобы ателье имело большую клиентуру,необходимо закупить все нужное швейное оборудование,которое понадобится в работе. Прежде всего, это швейные машины, оверлокии другая техника. Их количество рассчитывается в зависимости отвеличины мастерской и штата сотрудников. При покупке швейного оборудования не стоит экономить и покупать дешевую технику от неизвестныхпроизводителей, лучше остановить свое внимание на успевшихзарекомендовать себя с лучшей стороны марках. Впрочем, и переплачиватьза раскрученный бренд не стоит. Нужно тщательно ознакомиться стехническими параметрами выбираемой машины. Любое швейное оборудованиестоит не так уж дешево, поэтому нельзя делать выбор впопыхах, чтобы витоге не выбросить деньги на ветер.

Некоторыеателье имеют в своем штате не только профессиональных швей изакройщиков, но и вязальщиц. Раньше, в основном вязали на руках, носейчас очень легко сделать полезное приобретение – вязальную машину, вотличие от советских времен, когда эта техника являлась в нашей странедефицитом. Она значительно упрощает и убыстряет процесс вязание,достаточно овладеть необходимыми навыками. Обучение также не займетмного времени. Лучше всего покупать японские или европейские вязальныемашины, хотя в последнее время, отечественные производители сталивыпускать вполне приемлемую технику.

Вязальные машины для дома.

Длятого чтобы изготовить какую-нибудь вязаную вещь, своего родапроизведение искусства, вовсе не обязательно обращаться вспециализированную мастерскую. Можно попробовать заняться этимсамостоятельно, в домашних условиях, конечно, заранее приобретясоответствующие материалы, инструменты и оборудование. Одни вязальные машины подходят для эксплуатации исключительно в условиях цеховогопроизводства, зато другие, более компактные, годятся для индивидуальногоиспользования. Они отличаются небольшими габаритами и эргономичнымдизайном. Все машины работают по одному простому принципу – вязаниепроисходит за счет того, то каретка двигается туда и обратно вдольплоской игольницы (фонтуры). Из-за этого машины носят названиеплосковязальных.

Существует несколько классификаций вязальных машин. Одна из классификаций касается количества игольниц. У некоторых вязальных машин всего одна фонтура, у других – две. Двухфонтурные машины способнывыполнять больше узоров, на них можно делать двойные переплетения. Самифонтуры различаются по количеству игл. В японских машинах игл, какправило, 200, а в европейских их 180, иногда 179. Современные вязальные машины компьютеризированы, что сводит сложности при процессе вязания к минимуму.