Абоненты «МегаФона» едут на Олимпиаду

Каждый абонент «МегаФона» может отправиться на Олимпийские зимние игры в Сочи. До 15 января 2014 в рамках акции «Олимпиада на все 100», подключив мобильный интернет от «МегаФона», можно выиграть одну из ста поездок на двоих на Олимпиаду.

«МегаФон» предоставляет каждому абоненту возможность своими глазами увидеть выступления российской сборной и поболеть за наших спортсменов. Для участия в акции необходимо подключить одну из опций мобильного интернета от «МегаФона» - XS, S, M, L или XL - и оплатить пакет интернета на два месяца. После подключения опции нужно пройти регистрацию любым из трех возможных способов: отправить со своего телефона бесплатное SMS с любым текстом на номер 2014, набрать USSD-команду *105*2014# или зарегистрироваться с любого мобильного устройства на сайтеwww.promo.megafon.ru. После регистрации абоненты получат SMS с уникальным кодом.

«Мобильный интернет от «МегаФона» каждый день открывает перед нашими абонентами новые возможности для общения, работы и отдыха. А теперь наш интернет – это еще и возможность получить «путевку» на Олимпийские игры, - комментирует Анастасия Оркина, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон». – Это особенно актуально, учитывая, что грядущие Олимпийские игры в Сочи станут первыми в истории, где будут доступны услуги сети 4G. А это значит, что гости Олимпиады смогут не только наслаждаться выступлениями спортсменов, но и делиться впечатлениями и фотографиями с друзьями с места событийс помощью сверхскоростного интернета».

Результаты розыгрыша призов будут подводиться в несколько этапов: 16, 23 и 30 декабря 2013 года и 9, 16 января 2014 года. 100 счастливчиков получат путевки на двоих на Олимпиаду в Сочи.

Подробности акции и условия получения подарков и призов можно узнать на сайте акции www.promo.megafon.ru