Завидовать бесплодным и смиряться с беременностью. Или наоборот?

В современном мире, в мире технологий и интернета молодым мамам достаточно легко обмениваться информацией, делиться проблемами, переживаниями, самым сокровенным. Форумы, клубы, встречи, семинары, занятия – всё это позволяет не только расширить свой кругозор в данной сфере, но и узнать, чего можно ждать и как с этим справиться. Круг обсуждаемых проблем достаточно широк – начиная с желания поделиться своей радостью, заканчивая грустными и трагическими историями.

Во всем этом потоке информации, за «счастливым шумом», многие не замечают тихого горя, с которым сталкиваются женщины бесплодные. Нет ничего прекраснее ожидания родов, но когда такой возможности нет, это нелегко пережить.

Я не могу забеременеть 1,5 года. За это время вымотала себя колоссально. Одна ходячая депрессия. Все мои подруги почти одновременно забеременели, и это было для меня шоком! Я осталась одна. Я не могу с ними общаться, мне обидно и горько! Я не могу смотреть на их беременные животы... Помогите мне побороть эти чувства! Как вы с этим боролись?? И пожалуйста, не надо говорить, что я плохая подруга, и я должна за них радоваться. Я искренне не желаю им ничего плохого! Пусть у них будут милые детки! Но ведь мне плохо, мне обидно за себя... -- делится девушка на одном из форумов.

И это не единственная история. Девушки рассказывают свои случаи из жизни, порой чудесные, поддерживают друг друга. А еще важнее – поддержка родных. Истории о том, как «муж бросил, потому что ему не нужна бесплодная жена», поражают своим хладнокровием. Хотя, в то же самое время, жизнь учит – «Всё, что ни делается – к лучшему». Главное не терять головы, мечты и здоровья.

В стороне от всей этой суматохи стоят те, для кого беременность проходит тяжело морально и физически. Вроде бы ты в положении, вроде бы вот-вот осуществишь женский долг. Но это так некомфортно и даже порой больно. Особым ударом это становится и для тех, кто беременности вовсе не ждал.

Тут вот темы создают как им будет грустно без беременности. А я вот не хочу быть беременной. Почему нельзя сразу родить и все. Без этих 9 месяцев с пузом. Мне надоело следить за своим весом и стыдиться прибавки, надоело думать, что через 3 недели мне, как школьнице придется краснеть стоя в кабинете врача на весах и пытаясь объяснить, что очень сложно отказать себе в еще одном бутерброде и сгорая со стыда читать потом фразу в обменке «рекомендована диета», да еще с восклицательным знаком.

Надоели постоянные боли, то в спине... Чтоб их. Надоело до чертиков, что я не могу напялить штаны прежде чем сяду, а когда встаю посидев 15 минут, то хожу, как утка вихляя задом. Терпеть не могу, что не могу себе позволить лишний раз подпрыгнуть или дернутся, потому что это как-нибудь не так отразится и у меня где-нибудь не там кольнет. Черт, как же мне надоело, что я не могу влезть в свою любимую одежду.

У меня есть одни чертовы беременные штаны, в которых придется ходить еще 4 с лишним месяца. Бесит, что любимая одежда стала либо неудобна к ношению, либо сидит на мне как на корове седло. Мне вовсе не нравится мой огромный пуз (ха-ха, кто-то ждет что у нее скоро в 18 недель появится животик, дайте подарю свой, он у меня уже огого), и не нравится как я выгляжу с ним, -- пишет пользовательница.

Самая психологически опасная позиция у тех, кто еще не рожал и даже не думает об этом. Начитавшись в сети историй, жалоб, проблем, опасений, только самая стрессоустойчивая дама устоит перед натиском информации. Порой поисковые системы сами приводят нас к переживаниям, и это касается не только беременности. Как сказали в одном фильме – «Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответы». Да, хочется перефразировать – «Не гугли то, чего не хочешь знать».