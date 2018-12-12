Опубликовавшая фото со средним пальцем тагильчанка из ФСИН удалилась из соцсетей
Сегодня, 20:07ОбществоФото: pixabay.com
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Жительница Нижнего Тагила, предположительно, работающая в ФСИН, которая выложила в соцсети свои фотографии с неприличными жестами, удалила свою страницу в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее аккаунт тагильчанки был открыт для просмотра. После сегодняшней публикации TagilCity.ru страница была удалена.
Ситуацией, сложившейся вокруг фотографий тагильчанки, заинтересовались федеральные СМИ.
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