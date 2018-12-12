Уральский блогер обратился в УФАС из-за высокого тарифа на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле
Уральский блогер Василий Рыбаков направил в УФАС обращение с просьбой проверить обоснованность тарифов на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.
Блогер Василий Рыбаков обратился в УФАС с просьбой провести проверку тарифов на вывоз ТКО, установленных для Нижнего Тагила тюменским оператором «Рифей».
Ранее уже ФАС устанавливала факт завышения тарифов в Свердловской области Региональной энергетической комиссией. Ответственности никто не понёс. И вот очередной тариф на вывоз мусора вызывает недоумение уже даже не у простых граждан. Уже мэр Нижнего Тагила возмущён тарифами на вывоз мусора, и считает необоснованными, сообщает блогер.
Помимо этого, проверить установленные оператором тарифы просит и общественник из Нижнего Тагила Никита Чапурин. Ранее он призвал тагильчан поддержать его в этом.
Мэр Нижнего Тагила также высказал мнение о том, что его не устраивают установленные оператором тарифы. Его поддержали парламентарии различных уровней, в том числе и депутат госдумы Алексей Балыбердин.
Новые тарифы на вывоз ТКО начнут действовать с января 2019 года. Для Нижнего Тагила РЭК утвердила максимальную ставку в 704,89 рубля за кубометр ТКО. Для столицы региона - Екатеринбурга - была назначена ставка на 100 рублей ниже.
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