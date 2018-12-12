Уральский блогер обратился в УФАС из-за высокого тарифа на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле

Блогер Василий Рыбаков обратился в УФАС с просьбой провести проверку тарифов на вывоз ТКО, установленных для Нижнего Тагила тюменским оператором «Рифей».

Ранее уже ФАС устанавливала факт завышения тарифов в Свердловской области Региональной энергетической комиссией. Ответственности никто не понёс. И вот очередной тариф на вывоз мусора вызывает недоумение уже даже не у простых граждан. Уже мэр Нижнего Тагила возмущён тарифами на вывоз мусора, и считает необоснованными, сообщает блогер.

Помимо этого, проверить установленные оператором тарифы просит и общественник из Нижнего Тагила Никита Чапурин. Ранее он призвал тагильчан поддержать его в этом.

1 Выбор оператора по вывозу ТБО может быть проверен УФАС по обращению тагильчан Фото Жители Нижнего Тагила могут написать обращение в УФАС Свердловской области от своего имени с требованием провести проверку законности процедуры определения регионального оператора по утилизации ТБО.

Мэр Нижнего Тагила также высказал мнение о том, что его не устраивают установленные оператором тарифы. Его поддержали парламентарии различных уровней, в том числе и депутат госдумы Алексей Балыбердин.

1 «Большая финансовая нагрузка»: мэр Нижнего Тагила считает завышенными тарифы на ТКО Фото Администрация Нижнего Тагила считает тарифы на обращение с ТКО, установленные компанией «Рифей», завышенными и намерена добиваться их пересмотра.

Новые тарифы на вывоз ТКО начнут действовать с января 2019 года. Для Нижнего Тагила РЭК утвердила максимальную ставку в 704,89 рубля за кубометр ТКО. Для столицы региона - Екатеринбурга - была назначена ставка на 100 рублей ниже.