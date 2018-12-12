Юнармейцы Владимира споют на фестивале патриотической песни

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Во Владимире 15 декабря проведут Международный фестиваль патриотической песни «Юнармия - чтим своих героев!». Мероприятие стало ежегодным и проводится уже в четвертый раз.
Фестиваль подготовлен Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» и региональным отделением детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Владимирской области, сообщает “Советский спорт”
В IV Международном фестивале патриотической песни примут участие не только коллективы юнармейцев Владимира, но и гости из 18 регионов нашей страны. Также на мероприятие приедут представители Белоруссии и Донбасса.
В этом году фестиваль посвящен 30-летию с момента окончания войны в Афганистане. Он состоится во Владимирском областном академическом театре драмы.
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