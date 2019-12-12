В ночь на 13 декабря будет закрыто движение на трассе Пермь — Екатеринбург
Сегодня, 17:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ночь с 12 на 13 декабря дорожные службы перекроют федеральную трассу Пермь — Екатеринбург для установки надземного пешеходного перехода на 342-м километре, сообщает Е1 со ссылкой на Уралуправтодор.
Сюжеты: Екатеринбург
Объехать участок можно будет по Московскому тракту. Движение будет перекрыто в оба направления с 01.00 до 01.40.
В Уралуправтодоре рассказали, что возведение надземного пешеходного перехода позволит разграничить пешеходные и транспортные потоки. Это повысит безопасность трассы и ее пропускную способность.
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Схема объезда
Фото: е1.ru
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