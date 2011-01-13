Студенты Екатеринбурга поколядуют вместе с казаками

Колядование пройдет 14 января. В течение часа с 10.00 до 11.00 колядовщики будут обходить студенческие аудитории с песнями и плясками.

«Все желающие буквально за пять минут могут научиться петь колядки, освоить традиционные игры и хороводы, кадрили и танцы. А вот освоить упражнения с нагайками, которыми виртуозно владеют казаки, будет посложней», говорится в сообщении пресс-службы УГГУ.