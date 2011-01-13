Студенты Екатеринбурга поколядуют вместе с казаками
13 января 2011, 17:03Общество
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В Уральском горном университете пройдут колядки с участием казачьего ансамбля «Багренье».
Колядование пройдет 14 января. В течение часа с 10.00 до 11.00 колядовщики будут обходить студенческие аудитории с песнями и плясками.
«Все желающие буквально за пять минут могут научиться петь колядки, освоить традиционные игры и хороводы, кадрили и танцы. А вот освоить упражнения с нагайками, которыми виртуозно владеют казаки, будет посложней», говорится в сообщении пресс-службы УГГУ.
Накануне Нового года Ученый совет Горного университета принял решение осоздании Центра казачьей культуры при УГГУ. Идея создания Центра принадлежит атаману Оренбургского казачьего войска Владимиру Романову.
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