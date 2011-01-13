Свердловским чиновникам предлагают отказаться от e-mail и Skype
13 января 2011, 16:47ОбществоАнка
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Власти Свердловской области рекомендовали руководителям муниципалитетов ограничить использование бесплатной электронной почты и программы Skype для обеспечения информационной безопасности.
Об этом сообщает РИА-Новости-Урал со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства региона Евгения Харламова. Письма с такими рекомендациями были направлены главам муниципалитетов в декабре. Инициатором ограничения на использование бесплатной электронной почты стала ФСБ. При этом, по словам Харламова, областные власти не настаивают на том, чтобы руководство муниципалитетов полностью отказалось от использования бесплатной электронной почты: речь идет только об ограничении служебной переписки с использованием документов, имеющих грифы секретности.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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