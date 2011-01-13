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Свердловским чиновникам предлагают отказаться от e-mail и Skype
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловским чиновникам предлагают отказаться от e-mail и Skype

13 января 2011, 16:47ОбществоАнка
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