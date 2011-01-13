В Нижнем Тагиле молодых людей позовут убирать снег
13 января 2011, 17:54ОбществоАлександра Логинова
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Молодых тагильчан хотят позвать убирать снег.
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева предлагает задействовать на субботнике по уборке сугробов силу молодых там, где из-за ограниченного пространства не может пройти техника. Такое предложение мэра прозвучало на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целом в наступившем году уборка и вывоз снега в Нижнем Тагиле идут по графику. Однако у членов КЧС есть претензии к владельцам магазинов и учреждений бытового обслуживания. Валентина Исаева отметила, что руководителей предприятий, игнорирующих уборку и вывоз снега, ждут жесткие меры административного воздействия, отмечает пресс-служба администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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