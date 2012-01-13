15 школьников прошли обучение по программе «Юный водитель»

Своеобразный выпускной вечер состоялся накануне новогодних каникул. В учебном классе собрались ребята и преподаватели, а также инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

В торжественной обстановке старшеклассникам были вручены сертификаты и водительские удостоверения. Прозвучали поздравления от ГИБДД, инспекторывыразили надежду, что теперь в лице выпускников школы «Юный водитель» они обрели помощников, которые будут прививать культуру поведения на проезжей части своим одноклассникам и друзьям.