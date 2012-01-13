15 школьников прошли обучение по программе «Юный водитель»
В городе Нижний Тагил, в рамках областной, реализуется программа для старшеклассников «Юный водитель», в которой принимают участие автошколы города и учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений.
Главной задачей программы стало обучить школьников ПДД и сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения.
В Нижнем Тагиле на базе НОУ Нижнетагильской автомобильной школы РОСТО Тагилстроевского района прошли обучение 15 старшеклассников Политехнической гимназии.
Своеобразный выпускной вечер состоялся накануне новогодних каникул. В учебном классе собрались ребята и преподаватели, а также инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
В торжественной обстановке старшеклассникам были вручены сертификаты и водительские удостоверения. Прозвучали поздравления от ГИБДД, инспекторывыразили надежду, что теперь в лице выпускников школы «Юный водитель» они обрели помощников, которые будут прививать культуру поведения на проезжей части своим одноклассникам и друзьям.
Ребята продемонстрировали инспекторам и преподавателям знания ПДД и показали навыки вождения на тренажере.
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