Бедняков в России стало больше

В январе-сентябре 2010 года доходы ниже прожиточного минимума имели 19 млн россиян. Таким образом, уровень бедности в РФ в январе-сентябре 2011 года вырос до 14,3% с 13,4% в январе-сентябре 2010 года.

Прожиточный минимум в РФ в III квартале 2011 года повысился до 6287 рублей на человека в месяц с 5707 рублей в III квартале 2010 года. Из этой суммы стоимость потребительской корзины в III квартале 2011 года в среднем составляла 5857 рублей на человека в месяц, расходы по обязательным платежам и сборам - 430 рублей.