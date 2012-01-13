Бедняков в России стало больше
Число бедных в РФ в январе-сентябре 2011 года выросло на 1,2 млн человек по сравнению с январем-сентябрем 2010 года и достигло 20,2 млн россиян, сообщил Росстат.
В январе-сентябре 2010 года доходы ниже прожиточного минимума имели 19 млн россиян. Таким образом, уровень бедности в РФ в январе-сентябре 2011 года вырос до 14,3% с 13,4% в январе-сентябре 2010 года.
Прожиточный минимум в РФ в III квартале 2011 года повысился до 6287 рублей на человека в месяц с 5707 рублей в III квартале 2010 года. Из этой суммы стоимость потребительской корзины в III квартале 2011 года в среднем составляла 5857 рублей на человека в месяц, расходы по обязательным платежам и сборам - 430 рублей.
В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в III квартале 2011 года составили 20 тыс. 557 рублей в месяц (в III квартале 2010 года -18 тыс. 636 рублей), что составляет 327% от величины прожиточного минимума (в III квартале 2010 года - также 327%).