В Детройте представили Lexus RC F
14 января 2014, 05:51ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Lexus привезли на автосалон в Детройте заряженную версию ранее представленного купе RC. Lexus RC F оснащён пятилитровым V8 мощностью 450 лошадиных сил – самым мощным среди подобных силовых агрегатов за всю историю Lexus. Спортивный характер модели подчёркнут объёмной радиаторной решёткой, тормозами Brembo и спойлером, который выдвигается на скорости 80 километров в час.
Салон отличается от стандартного RC новой панелью приборов (похожей на ту, что применяется в LFA), карбоновыми вставками и другими более спортивными элементами. О сроках появлении RC-F на рынке Lexus ничего не сообщают.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей