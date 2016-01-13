Социологи составили топ-10 лучших городов страны по качеству жизни

Вердикт ученых: города-лидеры второй год сохраняют статус лучших, равно, как города-аутсайдеры. И разрыв между ними не сокращается.

Мы видим Россию как бы двух скоростей, и это большая проблема, так как разрыв в социально-экономическом развитии городов - фактор риска и нестабильности для всей страны, особенно в случае серьезного кризиса говорит руководитель исследования, глава департамента социологии Финансового университета, профессор Алексей Зубец.

При замерах и суммировании множества показателей опросов социологи пришли к выводу, что на первый план при оценке гражданами уровня качества жизни выходят удовлетворенность работой коммунальных служб. Это когда всегда есть вода, тепло, свет, лифты - и все без аварий. На втором месте - наличие современного жилья и хорошие дороги. На третьем - удобство инфраструктуры - школы, больницы, магазины - и все рядом, также благоустроенные дворы и улицы. И только на четвертом - местные зарплаты.

Это говорит о том, что в России все более востребованными становятся «натуральные услуги», которые предоставляет государство. А граждане, как само собой разумеющееся, готовы трудиться и зарабатывать говорит Алексей Зубец.

В итоговый индекс при определении качества жизни социологи также включили оценки населением материального благополучия, эффективной медицины и доступа к хорошему образованию, обеспечивающему личный успех. Еще один замер связан с внутренней миграцией, то есть стремлением жителей покинуть прежнее место жительства в поисках лучшего «города России».

Люди «голосуют ногами» за высокое качество жизни и перемещается туда, где есть возможность повысить свои доходы, получить доступ к высокотехнологичной медицине, престижному образованию, а в последнее время хорошему климату и экологии. В этом смысле Севастополь – чемпион говорит Алексей Зубец.

На этот город, занимающий отнюдь не самые высокие строчки рейтинга по уровню зарплат, медицинских образовательных услуг, самый высокий спрос «эмигрантов» из других российских городов. На втором месте Краснодар. Россияне также стремятся «пустить корни» в Казани, Тюмени, Москве и Грозном. Не привлекательными при этом в их глазах выглядят сегодня Саратов, Новокузнецк, Омск, Тольятти и Волгоград.

Вместе с тем по качеству работы ЖКХ в России лидируют Набережные Челны, Грозный, Тюмень, Москва и Краснодар. Замыкает список Самара, Саратов, Севастополь, Махачкала и Астрахань. Наиболее благоустроенными городами России жители признали Грозный, Казань, Тюмень, Набережные Челны и Кемерово. Дорожными трассами больше всего люди довольны в Тюмени, Набережных Челнах, Новокузнецке, Грозном и Казани. Низкое качество дорог отмечают жители Омска, Перми, Рязани, Ярославля и Волгограда.

Ну, а по уровню доходов, качеству медицины и образования, вне конкуренции, конечно же, Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Тюмень, Екатеринбург и Красноярск. Кстати, что касается «худших» городов, то профессор Зубец предлагает их не искать. По его словам, во-первых, в рейтинге приводятся данные только по 38 городам, во-вторых всегда найдется «захолустье», в сравнении с которым другое «захолустье» покажется лучшим местом земли. Цель исследования в другом - помочь власти обратить внимание на тенденции.

Наши замеры призывают правительство, муниципальные администрации следить за настроениями людей, своевременно выявлять очаги возникновения социальной напряженности, принимать эффективные управленческие решения. А болевые точки в городах, зоны напряженности непременно вызовут социальные дискуссии, станут главными темами политических дебатов предупреждает Алексей Зубец.

Руководитель аналитического центра финансовых исследований НИИ Минфина Игорь Варьяш, комментируя труд социологов, говорит, что «качество жизни» населения является более широким понятием, чем «уровень жизни», который меряет Росстат. Но до сих пор не учитывается при составлении макроэкономических прогнозов. Между тем эта дополнительная информация на основе ожиданий социума дает более объемную картину социально-экономического развития регионов.