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Социологи составили топ-10 лучших городов страны по качеству жизни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социологи составили топ-10 лучших городов страны по качеству жизни

13 января 2016, 15:20ОбществоMaurice
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