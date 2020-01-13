«Даем вторую жизнь». В Нижнем Тагиле проходит елкосбор
Сегодня, 13:22ОбществоФото: Магазин "От поля до вилки"
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В Нижнем Тагиле активисты проводят елкосбор. Мероприятие организовано второй раз. Его цель — подарить праздничным елям вторую жизнь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчан просят не выбрасывать деревья, а принести их на переработку. Ели переработают в мульчу, которой украшают аллеи в парке «Народный».
Собирая деревья и превращая их в мульчу, мы даём им вторую жизнь и верим в то, что гибель дерева обретает хоть какой-то смысл, ведь оно ещё послужит удобрением или украшением,пишут организаторы в группе в соцсети.
Принести деревья можно уже сейчас по адресу улица Газетная, 22 (магазин «От поля до вилки»). 19 января, в финальный день сбора, горожан ожидают угощение и развлекательная программа.
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