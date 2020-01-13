«Даем вторую жизнь». В Нижнем Тагиле проходит елкосбор

Тагильчан просят не выбрасывать деревья, а принести их на переработку. Ели переработают в мульчу, которой украшают аллеи в парке «Народный».

Собирая деревья и превращая их в мульчу, мы даём им вторую жизнь и верим в то, что гибель дерева обретает хоть какой-то смысл, ведь оно ещё послужит удобрением или украшением,пишут организаторы в группе в соцсети.