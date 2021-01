Дегтярев потребовал усовершенствовать «мусорную реформу» в Хабаровском крае

Члены правительства Хабаровского края побеседовали о реализации «мусорной» реформы в регионе. Не так давно глава края Михаил Дегтярев поставил ход реформы на паузу. Чиновники должны изучить все тонкости проекта, не допустив роста тарифа за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, в прошлом месяце региональные власти решили приостановить реализацию реформы. Перед тем как продолжить, надо найти способ избежать дополнительных начислений за вывоз ТКО. На данный момент перед чиновниками стоит задача максимально быстро возвратиться к старой системе вывоза мусора. Эксперты должны изучить все тонкости реформирования. «Мусорная» реформа в Хабаровском крае стартовала в середине 2020 года. В то время политическая ситуация в регионе была расшатана. В результате множество вопросов тщательно проработать не получилось. Реализация реформы застопорилась. Об этом пишет transsibinfo.com. Новая система вывоза твердых коммунальных отходов подразумевает, что товариществам собственников жилья (ТСЖ) и управляющим компаниям запретят вносить в квитанции стоимость услуг за вывоз ТКО. К сожалению, не все коммунальщики быстро выполнили это распоряжение. Граждане все еще получают счета с двойными начислениями. Помимо этого, у правительства Хабаровского края не получается найти фирму, которая согласна быть региональным оператором. Особенно это актуально для северных территорий края. В настоящее время есть только шесть региональных законных объектов для приема мусора. Одновременно с этим незаконных свалок в крае примерно 80. В ходе разговора о «мусорной» реформе чиновники особо затронули тему жалоб людей на некачественную работу по вывозу ТКО. За одни только новогодние праздники на региональную горячую линию поступило свыше 100 обращений, большинство из которых по Хабаровску. По сведениям министерства жилищно-коммунального хозяйства, на более чем 70% жалоб ответственные лица отреагировали в кратчайшие сроки. По другим обращениям нарушения все еще устраняются. Михаил Дегтярев подчеркнул, что для хабаровчан тема организации работы по обращению с отходами очень важна. Надо смотреть в будущее. В Хабаровском крае нужно пересчитать тариф. Судя по всему, северным областям региона лучше вернуть государственного оператора. Ведь без субсидий в децентрализованной зоне люди банально не смогут оплачивать экономически обоснованный тариф. Россия очень большая. В каждом ее регионе условия разнятся. По идентичным лекалам решать возникающие вопросы и проблемы нереально.

